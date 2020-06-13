Мальорка – Барселона: Сетьєн оцінив готовність Мессі до рестарту Ла Ліги

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн оцінив стан капітана каталонців Ліонеля Мессі перед матчем 28-го туру чемпіонату Іспанії з Мальоркою.

"Ми повинні думати про перемогу над Мальоркою і збереження своєї переваги. Якщо Реал виграє, інтрига може зберігатися до останнього туру.

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Я вважаю за краще грати раніше за конкурентів, тому що, якщо ви перемогли, то домашнє завдання вважається виконаним. А якщо програли, то можна очікувати осічки суперника. Правда в тому, що я мало турбуюся про конкурентів.

Мессі тут для того, щоб грати, з ним все в порядку. Він добре тренувався, проблем немає. Лео з тих гравців, які уміють дозувати навантаження, коли це необхідно. Чим довше він перебуває на полі, тим краще", – цитує Сетьєна Marca.

Нагадаємо, матч Мальорка – Барселона відбудеться 13 червня. Початок зустрічі о 23:00. Ця гра стане першою для команд після зупинки сезону через пандемію коронавірусу.

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