Мальмё стал чемпионом Швеции – счастливые фанаты выбежали на поле праздновать трофей вместе с командой
19:34 - Читати українською
Болельщики Мальме устроили настоящее безумие после игры с Хальмстадом.
Футболистам Мальмё нужно было не проиграть в последнем матче сезона, что они успешно сделали, расписав безголевую ничью в поединке с Хальмстадом.
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Такой результат гарантировал хозяевам золотые медали шведского первенства. После финального свистка на поле выбежали фанаты с файерами и присоединились к празднованию вместе со своей командой.
Мальмё удалось защитить свой статус чемпиона Швеции.
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