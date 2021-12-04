Футболистам Мальмё нужно было не проиграть в последнем матче сезона, что они успешно сделали, расписав безголевую ничью в поединке с Хальмстадом.

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Такой результат гарантировал хозяевам золотые медали шведского первенства. После финального свистка на поле выбежали фанаты с файерами и присоединились к празднованию вместе со своей командой.

Мальмё удалось защитить свой статус чемпиона Швеции.

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