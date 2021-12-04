Мальме став чемпіоном Швеції – щасливі фанати вибігли на поле святкувати трофей разом із командою
19:34 - Читать на русском
Вболівальники Мальме влаштували справжнє шаленство після гри з Хальмстадом.
Футболістам Мальме потрібно було не програти в останньому матчі сезону, що вони успішно зробили, розписавши безгольову нічию у двобої з Хальмстадом.
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Такий результат гарантував господарям золоті медалі шведської першості. Після фінального свистка на поле вибігли фанати з файєрами та долучились до святкування разом зі своєю командою.
Мальме вдалось захистити свій минулорічний статус чемпіона Швеції.
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