"Малиновского будет не хватать сборной Украины", – Соболь объяснил, кто может заступиться за Руслана
Защитник Брюгге и сборной Украины Эдуард Соболь отреагировал на сенсационный невызов Руслана Малиновского на октябрьские матчи "сине-желтых".
"Это решение тренера, я не должен ничего комментировать. Конечно, такого футболиста, как Руслан Малиновский, будет не хватать сборной. Очень хороший и сильный футболист. Уверен, что он в дальнейшем поможет сборной.
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Были ли попытки игроков изменить мнение Петракова? Я об этом не знаю. Если и должны просить, то такие, как Ярмоленко, Пятов – они должны разговаривать с тренером, если такое будет", – сказал Соболь в эфире программы Великий Футбол.
Напомним, во время сентябрьского сбора национальной комнады между Петраковым и Малиновским случилось недоразумение. Во времена Андрея Шевченко Руслан считался незаменимым игроком основы.
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