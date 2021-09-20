"Это решение тренера, я не должен ничего комментировать. Конечно, такого футболиста, как Руслан Малиновский, будет не хватать сборной. Очень хороший и сильный футболист. Уверен, что он в дальнейшем поможет сборной.

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Были ли попытки игроков изменить мнение Петракова? Я об этом не знаю. Если и должны просить, то такие, как Ярмоленко, Пятов – они должны разговаривать с тренером, если такое будет", – сказал Соболь в эфире программы Великий Футбол.

Напомним, во время сентябрьского сбора национальной комнады между Петраковым и Малиновским случилось недоразумение. Во времена Андрея Шевченко Руслан считался незаменимым игроком основы.

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