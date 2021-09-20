"Це рішення тренера, я не повинен нічого коментувати. Звичайно, такого футболіста, як Руслан Маліновський, буде не вистачати збірній. Дуже хороший і сильний футболіст. Упевнений, що він надалі допоможе збірній.

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Чи були спроби гравців змінити думку Петракова? Я за це не знаю. Якщо і повинні просити, то такі, як Ярмоленко, Пятов – вони повинні розмовляти з тренером, якщо таке буде", – сказав Соболь в ефірі програми Великий Футбол.

Нагадаємо, під час вересневого збору національної комнади між Петраковим та Маліновським трапилось непорозуміння. За тренерства Андрія Шевченка Руслан вважався незамінним гравцем основи.

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