Товариський матч

Аталанта – Гамбароньйо-Контоне – 12:1

Голи: Копмейнерс, 4, 11, Муріель, 19, 25, 35 (пен.), Околі, 32, Бога, 51, Пашаліч, 53, 78, 79, Джимсіті, 58, Маліновський, 88 – Деміраль, 82 (аг.)

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У черговому спарингу Аталанта розім'ялась на Гамбароньйо-Контоне. Представник третього швейцарського дивізіону не зміг нічого протиставити іменитому супернику і пропустив 12 м'ячів. Більше того, гол престижу також забили бергамаски – у свої ворота зарядив Деміраль.

Хет-триком відзначились Луїс Муріель та Маріо Пашаліч, дубль на рахунку Тьона Копмейнерса. Український півзахисник Руслан Маліновський розпочав гру у запасі, однак встиг скористатись наданим йому часом і поставив фінальну крапку у матчі, забивши за дві хвилини до завершення поєдинку з лінії штрафного майданчика. До слова, це вже п'ятий гол нашого співвітчизника у третьому матчі поспіль.

Нагадаємо, бергамаски слабко виступили у минулому сезоні, посівши 8-му сходинку у турнірній таблиці Серії А та пролетіли повз єврокубки. Хавбек збірної України оформив 6+5 у чемпіонаті. Нова кампанія стартує на початку серпня.

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