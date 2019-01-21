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Малиновский вместе с партнерами по Генку входит в топ-5 атакующих трио Европы – впереди только гранды

21 января 22:00 355 Читати українською
Малиновский вместе с партнерами по Генку входит в топ-5 атакующих трио Европы – впереди только гранды
Руслан Малиновский с партнерами по Генку / фото: Photonews

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вместе со своими одноклубниками вошел в пятерку лучших атакующих трио Европы на данный момент.

Авторитетный портал Transfermarkt назвал пятерку самых результативных атакующих трио Европы на данный момент. В перечень попал и украинец Руслан Малиновский.

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Хавбек Генка вместе с партнерами по команде Саматтой и Троссардом забили трех 39 голов – на данный момент это 4-й результат в Европе. В активе Малиновского 8 голов и 6 ассистов в 20 матчах чемпионата Бельгии.

Лидирует трио ПСЖ Неймар-Мбаппе-Кавани (54 гола на троих), на втором месте представители Барселоны Месси-Суарес-Дембеле (49 мячей), на третьей позиции лидеры Ливерпуля Салах-Мане-Фирмино (40 голов).

К слову, 5 место занимает соперник Шахтера Айнтрахт, в составе которого Йович, Ребич и Халлер забили 37 голов.

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