Маліновський разом з партнерами по Генку входить у топ-5 атакувальних тріо Європи – попереду лише гранди

Руслан Маліновський з партнерами по Генку / фото: Photonews

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський разом зі своїми одноклубниками увійшов до п'ятірки найкращих атакувальних тріо Європи на даний час.

Авторитетний портал Transfermarkt назвав п'ятірку найрезультативніших атакувальних тріо Європи на даний момент. У перелік потрапив і українець Руслан Маліновський.

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Хавбек Генка разом з партнерами по команді Саматтою та Троссардом забили на трьох 39 голів – на даний момент це 4-й результат у Європі. В активі Маліновського 8 голів та 6 асистів у 20 матчах чемпіонату Бельгії.

Лідирує тріо ПСЖ Неймар-Мбаппе-Кавані (54 голи на трьох), на другому місці представники Барселони Мессі-Суарес-Дембеле (49 м'ячів), на третій позиції лідери Ліверпуля Салах-Мане-Фірміно (40 голів).

До слова, 5 місце посідає суперник Шахтаря Айнтрахт, у складі якого Йовіч, Ребіч та Халлер забили 37 голів.

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