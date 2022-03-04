Хавбек Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский категорически высказался по поводу земляков, которые выступали или продолжают выступать в России на 9-й день войны.

"Я считаю, что ребята, покинувшие российские клубы, поступили правильно. Андрей Воронин поступил как одессит и патриот страны, много отдавший Украине. Он очень любит Одессу, я это знаю.

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Тимощук? Надо спросить его самого. Трудно что-либо комментировать, но для меня это удивительно. Я не могу объяснить его позицию в этой ситуации, но я считаю, что это неправильно.

Не знаю, как он будет с этим жить, но он больше не легенда украинского футбола, это сто процентов. За эти дни о его заслугах уже все забыли", – резюмировал Малиновский в интервью Денисов Time .

Напомним, Анатолий Тимощук, являющийся рекордсменом сборной Украины по количеству проведенных в ее составе официальных матчей (144), до сих пор находится на контракте в Зените, хотя даже Ракицкий уже "прозрел" и покинул питерский клуб.