"Ребята, не надо ничему удивляться. Вы же сами журналисты из него сделали какого-то мегафутболиста, а простые футболисты, которые поиграли и в сборной и за рубежом, не будем называть их фамилий, его всегда называли простым и рабочим словом – "слесарь". Всегда так было. А образ профи он очень хорошо создавал за счет журналистов, которые не всегда понимали какого он уровня футболист, но всегда его подавали. Никого не хочу винить, но мне кажется, что этот образ делался не бесплатно.

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О семье это отдельная тема, но там хорошо видна вся сущность человека. Добавить просто нечего. Каждый сам строит свой путь в футболе и по завершении карьеры. Бог ему судья! Ребята, и поймите простую истину – такие, как Толик Тимошук, есть и сейчас в украинском футболе и будут в будущем. Кто-то играет в футбол как Саша Рыкун при всех плюсах и минусах, а кто создает имидж правильного парня (профи) и всю жизнь пиарится на этом. Хотя я не могу отказать ему в том, что он профи. Но на Сашу Рыкуна ходили стадионы, чтобы посмотреть его игру. Скажите мне, пожалуйста, кто сейчас вспоминает, как играл Толя Тимошук? Я думаю, что никто, и это никак не зависит от того, что он живет в России.

Это просто зависит от того, как человек умеет думать на поле, работать с мячом, а самое главное, что его игра нравится людям, приходящим на стадион. Сейчас просто пора показать кто есть кто! Извините, что может эмоционально, зато от души, просто накипело!" – написал Полунин в соцсетях.

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