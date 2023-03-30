Французька преса розкрила дані по зарплатні, яку отримує український гравець в новому клубі. Руслан Маліновський входить до топ-4 найвисокооплачуваніших гравців Марселя.

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Найбільше в клубі заробляє Жордан Верету. Дохід француза складає 550 тисяч євро на місяць до сплати податків. Чилійський нападник Алексіс Санчес отримує близько 500 тисяч, а орендований у Манчестер Юнайтед захисник Ерік Байлі замикає першу трійку з зарплатнею в 450 тисяч євро. Дохід Руслана Маліновського в Марселі складає 350 тисяч євро на місяць. Ці суми не містять бонусів за єврокубки. Як повідомляє L'Équipe, бонус за Лігу чемпіонів встановлюється згідно з відсотком хвилин, зіграних гравцем у турнірі.

Щодо зарплатні головного тренера команди Ігора Тудора, то вона складає 330 тисяч євро. Серед тренерів Ліги 1 більше отримує тільки наставник ПСЖ Крістоф Гальтьє, чий дохід становить приблизно 665 тисяч євро на місяць.

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