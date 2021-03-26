"Как я и говорил до матча, важно хорошо начать этот отборочный цикл. Победа или ничья – это уже успех. Самое главное, что мы заработали очко в выездном матче. Теперь у нас две встречи в Украине, нужно восстановиться. Финляндия – совсем другая команда, которая будет играть по-другому. Нужно подготовиться и правильно сыграть против них.

Сборная Украины получила усиление состава после возвращения из Франции

Были неплохие моменты. Если бы Рома Яремчук мне немного сильнее отдал пас вперед, я бы с центра поля мог бежать почти один на один. Вот над этими мелкими моментами в последней фазе, последней передаче нужно работать. Если улучшим эти моменты, то сможем быть более опасными у ворот соперника", – сказал Малиновский в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, матч Украина – Финляндия состоится 28 марта, начало в 21:45. Обе команды расписали ничьи в первом туре.

Гучний Пуккі: лідер Фінляндії загрожує Україні та йде на історичний рекорд – грав з Раулем, проклав маршрут Шведу і Коно