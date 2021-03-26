"Як я і говорив до матчу, важливо було добре почати цей відбірковий цикл. Перемога або нічия – це вже успіх. Найголовніше, що ми заробили очко у виїзному матчі. Тепер у нас дві зустрічі в Україні, потрібно відновитися. Фінляндія – зовсім інша команда, яка буде грати по-іншому. Потрібно підготуватися і правильно зіграти проти них.

Збірна України отримала підсилення складу після повернення з Франції

Були непогані моменти. Якби Рома Яремчук мені б трохи сильніше віддав пас вперед, я б з центра поля міг бігти майже один на один. Ось над цими дрібними моментами в останній фазі, останній передачі потрібно працювати. Якщо покращимо ці моменти, то зможемо бути більш небезпечними біля воріт суперника", – сказав Маліновський у ефірі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, матч Україна – Фінляндія відбудеться 28 березня, початок о 21:45. Обидві команди розписали нічиї у першому турі.

Гучний Пуккі: лідер Фінляндії загрожує Україні та йде на історичний рекорд – грав з Раулем, проклав маршрут Шведу і Коно