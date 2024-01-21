Салернитана в рамках 21-го тура чемпионата Италии 2023/24 принимает Дженоа. Стартовые составы и информация о трансляции матча на ТВ – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 21-го тура Серии А 2023/24 между Салернитаной и Дженоа стартует в 19:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Руслан Малиновский выйдет в основном составе генуэзцев.

Эмполи без Коваленко одолел Монцу благодаря хет-трику Журковски – тосканцы прервали 8-матчевую безвыигрышную серию

Команда украинца не проигрывает 5 туров подряд, но 4 из этих результатов – ничьи. На этот раз есть хороший шанс набрать все 3 очка. Салернитана находится на дне таблицы Серии А, добыв всего 12 пунктов в 20 матчах. Поединок первого круга завершился минимальной победой Дженоа благодаря голу Гудмундссона с ассиста Малиновского.

Стартовый состав Салернитаны:

Дженоа: