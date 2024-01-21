Салернітана в рамках 21-го туру чемпіонату Італії 2023/24 приймає Дженоа. Стартові склади та інформація щодо трансляції матчу на ТБ – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 19-го туру Серії А 2023/24 між Болоньєю та Дженоа стартує о 19:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Руслан Маліновський вийде у основному складі генуезців.

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Команда українця не програє 5 турів поспіль, але 4 з цих результатів – нічиї. Цього разу є хороший шанс набрати всі 3 очки. Салернітана перебуває на дні таблиці Серії А, здобувши всього 12 пунктів у 20 матчах. Поєдинок першого кола завершився мінімальною перемогою Дженоа завдяки голу Гудмундссона з асисту Маліновського.

Стартовий склад Салернітани:

Дженоа: