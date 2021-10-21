"Малиновского вызовут в сборную. Между ним и Петраковым состоялась коммуникация, главным инициатором которой выступил Андрей Павелко. Я очень рад, что все закончилось и они таки поговорили между собой. Выяснили отношения.

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Малиновский был готов ехать и на предыдущий сбор. Он достаточно спокойно относился к такому, проблем нет. Он едет доказывать и играть за свою национальную сборную. Если ничего экстраординарного не произойдет, то Малиновский будет в сборной Украины. Использует ли его Петраков в матчах с Боснией и Болгарией – это уже вопрос к главному тренеру", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, хавбек Аталанты пропускал октябрьский сбор, в течение которого Украина победила финнов (2:1) и расписала ничью с боснийцами (1:1).

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