Маліновський сам зателефонував Петракову, Павелко не має стосунку до повернення Руслана у збірну України, – ТаТоТаке
Хавбек Аталанти Руслан Маліновський готується до листопадового збору національної команди.
Руслан Маліновський зателефонував наставнику збірної України Олександру Петаркову, та сторони вирішили усі розбіжності, які заважали виклику півзахисника до табору "синьо-жовтих", повідомили у програмі ТаТоТаке.
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Президент УАФ Андрій Павелко не був ініціатором цього примирення, як повідомлялось у ЗМІ раніше. Нагадаємо, після непорозумінь під час вересневого збору Петраков проігнорував Маліновського на поєдинки проти Фінляндії (2:1) та Боснії (1:1).
Найімовірніше, доля другого місця у групі відбору до ЧС-2022 вирішиться у матчі Боснія – Україна, де "синьо-жовтим" потрібно обов'язково перемагати.
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