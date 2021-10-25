Руслан Маліновський зателефонував наставнику збірної України Олександру Петаркову, та сторони вирішили усі розбіжності, які заважали виклику півзахисника до табору "синьо-жовтих", повідомили у програмі ТаТоТаке.

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Президент УАФ Андрій Павелко не був ініціатором цього примирення, як повідомлялось у ЗМІ раніше. Нагадаємо, після непорозумінь під час вересневого збору Петраков проігнорував Маліновського на поєдинки проти Фінляндії (2:1) та Боснії (1:1).

Найімовірніше, доля другого місця у групі відбору до ЧС-2022 вирішиться у матчі Боснія – Україна, де "синьо-жовтим" потрібно обов'язково перемагати.

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