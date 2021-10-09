Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский раскрыл свои цели на сезон в составе бергамасков в сезоне 2021/22.

"В Серии А я забил 8 голов за сезон, хотел бы продвинуться до 9. Всегда хочу становиться лучше. Моя жена Роксана готовит для меня торт после каждого забитого мяча. Сейчас забиваю меньше, потому что много сладкого – плохо", – приводит слова Малиновского TuttoAtalanta со ссылкой на L'Eco di Bergamo.

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Напомним, Руслан в прошлом сезоне провел за Аталанту 36 поединков в Серии А, в которых забил 8 голов и отдал 12 результативных передач, став лучшим ассистентом чемпионата.

В текущем первенстве успехи украинца не столь яркие – в 7 поединках Малиновский записал в свой актив гол и результативную передачу.

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