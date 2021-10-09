Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський розкрив свої цілі на сезон у складі бергамасків у сезоні 2021/22.

"У Серії А я забив 8 голів за сезон, хотів би просунутися до 9. Завжди хочу ставати краще. Моя дружина Роксана готує для мене торт після кожного забитого м'яча. Зараз забиваю менше, тому що багато солодкого – погано", – наводить слова Маліновського TuttoAtalanta з посиланням на L'Eco di Bergamo.

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Нагадаємо, Руслан у минулому сезоні провів за Аталанту 36 поєдинків у Серії А, у яких забив 8 голів та віддав 12 результативних передач, ставши найкращим асистентом чемпіонату.

У поточній першості успіхи українця не настільки яскраві – у 7 поєдинках Маліновський записав до свого активу гол та результативну передачу.

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