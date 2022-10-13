Летом долго распространялись слухи о трансфере Малиновского из Аталанты. Подогревала их и жена футболиста. На Руслана претендовали Тоттенхэм, Ноттингем Форест и Марсель. Украинец остался в Бергамо, но старт сезона выходит плохим.

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Аталанта разочарована формой Малиновского в дебюте чемпионата, сообщает Corriere di Bergamo. За 9 туров Серии А он всего 4 раза появлялся в стартовом составе. Результативность также не впечатляет – гол + ассист. Возможной причиной неудач называют то, что украинец расстроен своей ролью в команде.

По информации источника, вполне вероятен зимний трансфер Малиновского. Уйдет или он, или Бога. Аталанта может даже отпустить Руслана в аренду, если тренер на него не будет рассчитывать.