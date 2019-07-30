Малиновский против Шахова – стали известны даты украинских дерби в Серии А 2019/20

Серия А опубликовала расписание матчей на следующий сезон.

Календарь соревнований опубликовал в официальном твиттере чемпионата Италии.

Тренер Малиновского прокомментировал поражение Аталанты в спарринге – команда дважды пропустила после выхода украинца

Особое внимание украинских болельщиков привлекли очные противостояния Аталанты и Лечче, за которые выступают Руслан Малиновский и Евгений Шахов соответственно. Первая встреча в Бергамо состоится в седьмом туре (6 октября). Лечче же будет принимать команду экс-хавбека Генка в 26-м туре (1 марта).

К слову, в первом туре Аталанта Малиновского сыграет на выезде со СПАЛом, а Лечче Шахова также в гостях будет противостоять Интеру.

Малиновский – out, Шахов – in: ведущее издание Италии оценило перспективы украинцев в Серии А