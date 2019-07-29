Малиновский – out, Шахов – in: ведущее издание Италии оценило перспективы украинцев в Серии А

La Gazzetta dello Sport назвала ориентировочные стартовые составы всех команд Серии А в сезоне 2019/20.

Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский, по мнению ведущего спортивного издания Апеннин, начнет сезон на скамейке запасных.

Малиновский стал одним из самых высокооплачиваемых игроков Аталанты – известна зарплата украинца

26-летний экс-хавбек Генка, за которого клуб из Бергамо выложил почти 14 млн евро, пока проигрывает конкуренцию проверенным бойцам Гасперини в центре поля – де Рону и Фройлеру. Двое последних, вместе с бывшим полузащитником Металлиста Алехандро Гомесом, являются незаменимыми игроками для наставника бергамасков. "Если они находятся в форме, то обязательно появляются на поле", – отмечает LGdS.

Представить, что Малиновский вытеснит аргентинского "треквартисту" (одного из лучших в Европе по количеству созданных голевых моментов) также практически нереально. Папу – безапелицийний №1, лидер на поле и за его пределами, душа этой команды.

В конце концов, Гасперини уже намекнул, что украинец может стать хорошей заменой для 31-летнего аргентинца, который в прошлом сезоне Серии А, фактически, не имел альтернативы, пропустив лишь три матча (7 голов и 11 ассистов).

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La Gazzetta dello Sport считает, что Малиновский, как и опытный колумбиец Луис Муриель (15 млн евро), были приобретены для качественной глубины состава, ведь Аталанте придется сражаться на несколько фронтов. Команда из Ломбардии не только стремится удержать высоко поставленную планку в чемпионате Италии, но и прилично выступить в дебютном розыгрыше Лиги чемпионов.

На длинной дистанции Малиновский точно получит шанс себя проявить, или же потеснить кого-то из своих конкурентов, говорится в свежем номере популярной газеты.

Удивительно, но еще один украинец в Серии А Евгений Шахов, которому не доверяют даже в товарищеских матчах, по версии LGdS, является игроком основного состава Лечче. Местные журналисты видят его в центре поля "волков" рядом с греком Тахцидисом и итальянцем Петриччоне.

Экс-форвард Милана официально стал одноклубником Шахова в Лечче

Экс-хавбек Днепра и ПАОКа пропустил два последних спарринга Лечче против Фрозиноне и Больцано – тренер отмалчивается, но пресса верит. Нашего футболиста называют эффективным футболистом с хорошим ударом и умением отмечаться вторым темпом.

Кроме этого, на руку Шахову должен сыграть его универсализм. LGdS пишет о нем, как об игроке, который может действовать сразу на нескольких позициях в центральной зоне – от опорника к плеймейкеру. Что ж, будем надеяться, что главный тренер Лечче Фабио Ливерани также заценит разноплановость Евгения.

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Фото: Виталий Кулачковский