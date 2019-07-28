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Тренер Малиновского прокомментировал поражение Аталанты в спарринге – команда дважды пропустила после выхода украинца

00:45 41 Читати українською
Тренер Малиновского прокомментировал поражение Аталанты в спарринге – команда дважды пропустила после выхода украинца
Джан Пьеро Гасперини / Аталанта

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини считает, что его команда играла хорошо в проигранном матче против Суонси.

"Суонси провел уже несколько игр в рамках предсезонной подготовки и находится в более продвинутой стадии подготовки. Мы хорошо играли на протяжении 60 минут. Пропустили два гола за короткий период времени, но в целом это была хорошая игра. Мы просто ненадолго потеряли концентрацию.

Гасперини: Малиновский – индивидуально очень сильный игрок, даже несмотря на физические кондиции

Проигрывать всегда грустно, но лучше сыграть товарищеский матч, чем просто тренироваться, не играя. В этом и есть смысл товарищеских матчей.

Аталанта с Малиновским уступила в спарринге Суонси

Мы только что закончили двухнедельный период тяжелых тренировок. Эти игры помогут нам набрать хорошую форму. Мы можем научиться некоторым полезным вещам в этих матчах", – передает слова Джан Пьеро Гасперини официальный сайт Аталанты.

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Суонси Суонси Аталанта Аталанта Италия Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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