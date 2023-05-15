"Матч был непростым, мы знали, что для Анже чемпионат уже закончился и они играют без давления. Мы, в отличие от них, должны были обязательно побеждать. Нам осталось выиграть три игры. Важно было получить три очка. Теперь мы можем начать готовиться к поездки в Лилль.

Видеообзор матча Марсель – Анже – 3:1

Непросто адаптироваться к новой команде и чемпионату. Здесь играют в другой футбол, это нормально, но я каждый день на тренировках работаю на максимуме. В следующем сезоне я буду чувствовать себя увереннее после подготовки и товарищеских матчей с командой.

Футбол таков: мы знаем, что Марсель является большим клубом с большим давлением. Мы должны завершить чемпионат и пройти квалификацию в Лигу чемпионов, а затем работать над тем, чтобы стать лучшими. Мы смотрим только на нашу производительность. Наша цель – выиграть все матчи.

Пайе? Мы знаем сильные стороны Димитри, я очень рад за него. Он забил важный гол для команды и показал отличную игру. Если Пайе будет забивать во всех матчах, я буду гордиться им", – цитирует украинца Le Provence.

Руслан Малиновский присоединился к Марселю зимой этого года. Французский клуб намерен выкупить игрока по окончании сезона. За Марсель украинец сыграл в 20 матчах и отличился двумя голами.

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