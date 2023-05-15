"Матч був непростим, ми знали, що для Анже чемпіонат уже закінчився і вони грають без тиску. Ми, на відміну від них, мали обов'язково перемагати. Нам залишилося виграти три гри. Важливо було здобути три очки. Тепер ми можемо почати готуватися до поїздки в Лілль.

Відеоогляд матчу Марсель – Анже – 3:1

Непросто адаптуватися до нової команда та чемпіонату. Тут грають в інший футбол, це нормально, але я щодня на тренуваннях працюю на максимумі. В наступному сезоні я почуватимусь більш впевнено після підготовки та товариських матчів з командою.

Футбол такий: ми знаємо, що Марсель є великим клубом з великим тиском. Ми повинні завершити чемпіонат і пройти кваліфікацію до Ліги чемпіонів, а потім працювати над тим, щоб стати найкращими. Ми дивимось лише на нашу продуктивність. Наша мета – виграти всі матчі.

Пайє? Ми знаємо сильні сторони Дімітрі, я дуже радий за нього. Він забив важливий гол для команди й показав чудову гру. Якщо Пайє забиватиме у всіх матчах, я пишатимуся ним", – цитує українця Le Provence.

Руслан Маліновський приєднався до Марселя взимку поточного року. Французький клуб має намір викупити гравця після закінчення сезону. За Марсель українець зіграв у 20 матчах та відзначився двома голами.

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