Півзахисник збірної України Руслан Маліновський не оминув увагою радість свого екс-клубу – Аталанти – на гол Олексія Міранчука у складі збірної Росії.

Збірна Росії вчора провела товариську гру із Сербією, в якій святкувала розгромну перемогу – 4:0. Один із голів забив Олексій Міранчук, який є гравцем Аталанти.

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Бергамаски стали співавтором відео гола Міранчука в Instagram разом з прес-службою російської збірної. Втім, Руслан Маліновський, який завоював свою популярність в Італії саме у складі Аталанти, засудив дії прес-служби італійського клубу: "Ганьба вам".

Українець не залишив без уваги і пост Аталанти у твіттері, відповівши на вітання клубу для росіянина: "Гарний внесок у російський тероризм. Щодня протягом двох років".

Нагадаємо, Маліновський виступав за Аталанту з 2019-го по 2023-й роки, у складі якої навіть став однією з головних зірок Серії А. Міранчук встиг пограти пліч-о-пліч з Русланом, ставши гравцем бергамасків у 2020 році.

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