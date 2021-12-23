Півзахисник Аталанти не відзначився результативними діями в матчі з Дженоа, але все одно отримав відзнаку.

Портал Sofa Score включив 28-річного українця до символічної команди за підсумками 19-го туру чемпіонату Італії. Маліновський з оцінкою 7.7 – єдиний представник Аталанти.

Гравець збірної України сформував дует форвардів із Алексісом Салемакерсом, який представляє Мілан. Саме у "россонері", Ювентуса та Спеції найбільше представництво в символічній збірній – по 2 гравці.

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Символічна збірна 19-го туру чемпіонату Італії від Sofa Score:

Іван Проведель (Спеція) – Хуан Куадрадо (Ювентус), Мартін Ерліч (Спеція), Хоан Васкес (Дженоа), Алекса Терзіч (Фіорентина) – Федеріко Бернардескі (Ювентус), Франк Кессьє (Мілан), Маттіа Араму (Венеція), Аарон Хікі (Болонья) – Руслан Маліновський (Аталанта), Алексіс Салемакерс (Мілан).

У сезоні 2021/22 Маліновський забив 5 голів у 22-х матчах за Аталанту. Також в його активі 1 асист. Бергамаски завершили перше коло на 4-му місці турнірної таблиці.

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