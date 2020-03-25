Малиновский получил от Аталанты необычный подарок

Полузащитнику сборной Украины Руслану Малиновскому будет чем заняться во время карантина.

В связи с длительной паузой, вызванной пандемией коронавируса, игроки итальянских команд вынуждены самостоятельно в домашних условиях поддерживать форму и тренироваться. Не является исключением и бергамская Аталанта, которая оказалась в самом центре разгара инфекции.

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Чтобы помочь своим футболистам держаться в тонусе, руководство клуба презентовало им специальные беговые дорожки. Жена украинского легионера Аталанты Руслана Малиновского Роксана на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала фото подарка, который едва поместился в объектив камеры.

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