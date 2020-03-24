Малиновский принял вызов в кулинарном челендже и выбрал новых "жертв"

Кое-что более полезное, чем набивание туалетной бумаги, придумали представители сборной Украины.

Полузащитник сборной Украины и бергамской Аталанты Руслан Малиновский принял участие в кулинарном Челендже "Оставайся дома #Сам себе шеф", основанному шеф-поваром сборной Украины Любомиром Тошичем. Ранее в подобном действе уже успел "засветиться" вингер донецкого Шахтера Евгений Коноплянка.

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Малиновский приготовил блины, после чего выбрал три "жертвы", которым передал кулинарную эстафету. Избранниками Руслана стали полузащитник Динамо Александр Караваев, защитник Шахтера Сергей Болбат и футбольный агент Вадим Шаблий.

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