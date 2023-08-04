Будущее полузащитника Руслана Малиновского в Марселе повисло в воздухе. Не исключено, что украинец уйдет из команды.

Адаптация 30-летнего украинца во Франции проходит значительно труднее, чем ожидалось. Со сменой тренера, которая произошла летом, у Руслана Малиновского немного шансов получить место в стартовом составе, поскольку Марселино изменит систему, где полузащитнику нужно будет искать новую роль.

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Как информирует L'Équipe, положение украинца в команде очень тяжелое. Часть раздевалки недовольна тем, что за Малиновского заплатили достаточно большую сумму (10 миллионов евро без учета бонусов – прим.), а он не оправдал ожиданий. Более того, не в последнюю очередь из-за перехода Руслана Марсель вынужден был покинуть Димитри Пайе, который пользовался уважением своих партнеров.

Издание прогнозирует, что Марсель рассмотрит возможность продать Малиновского летом, поскольку руководство не уверено, что полузащитник сможет адаптироваться в системе Марселино. Если украинец и останется в команде, то, вероятно, окажется на вторых ролях.

Напомним, что Руслан Малиновский присоединился к Марселю зимой текущего года. В составе провансальцев он провел 23 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Самым ярким моментом Руслана в Марселе был гол в ворота ПСЖ в Кубке Франции.

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