Адаптація 30-річного українця у Франції проходить значно важче, ніж очікувалось. Зі зміною тренера, яка відбулася влітку, у Руслана Маліновського небагато шансів отримати місце в стартовому складі, оскільки Марселіно змінить систему, де півзахиснику потрібно буде шукати нову роль.

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Як інформує L'Équipe, становище українця в команді дуже важке. Частина роздягальні незадоволена тим, що за Маліновського заплатили досить велику суму (прим. 10 мільйонів євро без урахування бонусів), а він не виправдав очікувань. Ба більше, через перехід Руслана змушений був покинути Марсель Дімітрі Пайє, який користувався повагою своїх партнерів.

Видання прогнозує, що Марсель розгляне можливість продати Маліновського влітку, оскільки керівництво не впевнено, що півзахисник зможе адаптуватися в системі Марселіно. Якщо українець і залишиться у команді, то ймовірно опиниться на других ролях.

Нагадаємо, що Руслан Маліновський приєднався до Марселя взимку поточного року. У складі провансальців він провів 23 матчі, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу. Найяскравішим моментом Руслана в Марселі був гол у ворота ПСЖ в Кубку Франції.

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