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Малиновский подорожал почти вдвое и вырвался на второе место самых дорогих украинцев

17:06 - Читати українською
Малиновский подорожал почти вдвое и вырвался на второе место самых дорогих украинцев
Малиновский и Зинченко / Сайт УАФ

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский яркими выступлениями в последние месяцы положительно повлиял на свою рыночную стоимость.

По последней версии авторитетного портала Transfermarkt цена легионера бергамасков выросла почти вдвое – с 11 млн евро до 21. Это наибольший прогресс среди всех украинских игроков.

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Благодаря своему успеху Малиновский вырвался на второе место самых дорогих футболистов с украинским паспортом. Лидером остается Александр Зинченко (24 млн евро), а Виктор Цыганков опустился на третью строчку (16 млн евро). Верхнюю пятерку замыкают Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук – обоих оценили в 9,5 млн евро.

Напомним, прошлым летом Аталанта заплатила Генку за Малиновского 13,6 млн евро. Первый сезон хавбека в Италии выдался довольно успешным – 8 голов и 5 ассистов в 34 матчах Серии А.

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Теги
Украинцы за рубежом Италия Руслан Руслан Малиновский Виктор Виктор Цыганков Аталанта Аталанта Александр Александр Зинченко
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