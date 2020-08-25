Маліновський подорожчав майже вдвічі і вирвався на другу сходинку найдорожчих українців

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський яскравими виступами упродовж останніх місяців позитивно вплинув на свою ринкову вартість.

За останньою версією авторитетного порталу Transfermarkt ціна легіонера бергамасків зросла майже вдвічі – з 11 млн євро до 21. Це найбільший прогрес серед всіх українських гравців.

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Завдяки своєму успіху Маліновський вирвався на друге місце найдорожчих футболістів з українським паспортом. Лідером залишається Олександр Зінченко (24 млн євро), а Віктор Циганков опустився на третю сходинку (16 млн євро). Чільну п'ятірку замикають Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук – обох оцінили в 9,5 млн євро.

Нагадаємо, минулого літа Аталанта заплатила Генку за Маліновського 13,6 млн євро. Перший сезон хавбека в Італії видався доволі успішним – 8 голів та 5 асистів в 34 матчах Серії А.

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