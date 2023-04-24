Лион не удержал ничью против Марселя в 32 туре Лиги 1. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

Франция. Лига 1, 32 тур

Лион – Марсель – 1:2

Голы: Ляказетт, 68 – Ундер, 44, Гюсто, 90+1 (аг)

Лион провалил полностью первый тайм и не смог ничего показать против команды Малиновского, которая продемонстрировала с первых минут свой характер. Гости доминировали всю первую половину игры, но забить удалось только к концу первого тайма.

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"Ткачи" проснулись только после перерыва и улетели вперед отыгрываться. Ветераны команды Ляказетт и Толиссо помогли своей команде сделать счет на табло ничейным. Марсель вырвал победу только в добавленное время. Путаница у ворот Лопеша сбила с толку Мало Гюсто и он отправил мяч в свои ворота. Марсель впервые с 2007 года победил на выезде Лион.

Команда Малиновского продолжает преследовать ПСЖ в турнирной таблице. Восемь очков отделяет Марсель от первого места. Лион остался на седьмой строчке с 50 баллами.