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Маліновський відзначився асистом за Генк у Лізі Європи

08:50 168 Читать на русском
Маліновський відзначився асистом за Генк у Лізі Європи
Руслан Маліновський (в центрі) / Фото ФК Генк

Український хавбек Генка Руслан Маліновський продовжує вносити у свій актив результативні дії.

Цього разу від дій Руслана постраждав данський Брондбю. Хавбек зробив свій внесок у третій гол команди, коли на 55 хвилині після розіграшу кутового Руслан побачив набігаючого партнера на дальній стійці воріт та влучно навісив. Самата не підвів та забив гол у ворота суперників.

Ліга Європи: Генк Маліновського впевнено обіграв Брондбю, Гент з Пластуном і Яремчуком зіграв внічию з Бордо

Як результат, матч закінчився з рахунком 5:2 на користь команди українця.

Нагадаємо, Маліновський у цьому сезоні забив 5 голів за Генк, два з них у Лізі Європи.

Ліга ЄвропиКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Брондбю - Генк: Четвер 30 серпня 2018

Брондбю
до матчу
6
дн
:
11
год
:
53
хв
Генк
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