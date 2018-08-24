Маліновський відзначився асистом за Генк у Лізі Європи

Український хавбек Генка Руслан Маліновський продовжує вносити у свій актив результативні дії.

Цього разу від дій Руслана постраждав данський Брондбю. Хавбек зробив свій внесок у третій гол команди, коли на 55 хвилині після розіграшу кутового Руслан побачив набігаючого партнера на дальній стійці воріт та влучно навісив. Самата не підвів та забив гол у ворота суперників.

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Як результат, матч закінчився з рахунком 5:2 на користь команди українця.

Нагадаємо, Маліновський у цьому сезоні забив 5 голів за Генк, два з них у Лізі Європи.