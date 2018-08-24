Маліновський відзначився асистом за Генк у Лізі Європи

Ліга Європи — 23 серп 6213
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Зоря удесятьох втримала нічию у матчі з РБ Лейпциг у Лізі Європи
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Ліга Європи: Селтік не впорався із Судувою, Астана і Мітьюлланд не перемогли без українцівЛіга Європи — 23 серп 703
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Реал – найпопулярніша команда у світі за Інтернет-пошуками, в Україні – АяксІспанія — 23 серп 1102
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"Супряга і Буено не заявляються на головну битву року – навіщо купували?!" Денис Босянок розкритикував Динамо через АяксЛіга чемпіонів — 23 серп 8324
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Пеллегріні готує зміни у стартовому складі Вест Хема: Ярмоленко може отримати свій шансАнглія — 23 серп 1585
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