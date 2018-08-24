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Лига Европы: Генк Малиновского уверенно обыграл Брондбю, Гент с Пластуном и Яремчуком сыграл вничью с Бордо

23 августа 23:38 61 Читати українською
Лига Европы: Генк Малиновского уверенно обыграл Брондбю, Гент с Пластуном и Яремчуком сыграл вничью с Бордо
ФК Генк

Завершились последние матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Генк Руслана Малиновского в зрелищном матче обыграл Брондбю. Бельгийцы после первого тайма выигрывали со счетом 2:0, но после перерыва датчане выровняли положение. Однако, на большее их не хватило. Героем поединка стал нападающий Генка Саматов, оформивший хет-трик.

Гент, в стартовом составе которого появились украинцы Игорь Пластун и Роман Яремчук, сыграл в "сухую" ничью с французским Бордо.

Заря вдесятером удержала ничью в матче с РБ Лейпциг в Лиге Европы

Спартрак Трнава победил Олимпию из Любляны. Оба гола в этом матче были забиты в первом тайме.

Партизан и Бешикташ ярко начали поединок, обменявшись забитыми мячами в течение одной минуты, но больше зрители на стадиона в Белграде голов не увидели.

Рапид легко обыграл Стяуа и поедет в Ромунию, имея солидное преимущество.

Рейнджерс, который возглавляет бывший игрок Ливверпуля Стивен Джеррард, минимально одолел русскую Уфу.

Шкендия разгромно проиграла Русенборгу. Один из голов на свой счет записал экс-форвард лондонского Арсенала Николас Бендтнер.

Ответные матчи состоятся 30 августа.

Лига Европы. Квалификация

Генк – Брондбю – 5:2

Голы: Самата, 38, 55, 70, Троссард, 45 (пенальти), 90+1 – Хермансон, 47, Вилчек, 51

Олимпия – Спартак Тр – 0:2

Голы: Бакош, 23 (пенальти), Илич, 35 (автогол)

Партизан – Бешикташ – 1:1

Голм: Гомеш, 14 – Арслан, 15

Рапид – Стяуа – 2:0

Голы: Кнасмюлнер, 4, Соннляйтнер

Гент – Бордо – 0:0

Рейнджерс – Уфа – 1:0

Голы: Голдсон, 42

Русенборг – Шкендия – 3:1

Голы: Жебали, 11, Бендтнер, 15, Леви, 44 – Жуниор, 76

Лига ЕвропыКвалиф раунд, плей-офф, первые матчи

Рейнджерс - Уфа: Четверг 23 августа 2018

Рейнджерс
Матч окончен
1 : 0
Уфа
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