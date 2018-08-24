Лига Европы: Генк Малиновского уверенно обыграл Брондбю, Гент с Пластуном и Яремчуком сыграл вничью с Бордо

Завершились последние матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Генк Руслана Малиновского в зрелищном матче обыграл Брондбю. Бельгийцы после первого тайма выигрывали со счетом 2:0, но после перерыва датчане выровняли положение. Однако, на большее их не хватило. Героем поединка стал нападающий Генка Саматов, оформивший хет-трик.
Гент, в стартовом составе которого появились украинцы Игорь Пластун и Роман Яремчук, сыграл в "сухую" ничью с французским Бордо.
Заря вдесятером удержала ничью в матче с РБ Лейпциг в Лиге Европы
Спартрак Трнава победил Олимпию из Любляны. Оба гола в этом матче были забиты в первом тайме.
Партизан и Бешикташ ярко начали поединок, обменявшись забитыми мячами в течение одной минуты, но больше зрители на стадиона в Белграде голов не увидели.
Рапид легко обыграл Стяуа и поедет в Ромунию, имея солидное преимущество.
Рейнджерс, который возглавляет бывший игрок Ливверпуля Стивен Джеррард, минимально одолел русскую Уфу.
Шкендия разгромно проиграла Русенборгу. Один из голов на свой счет записал экс-форвард лондонского Арсенала Николас Бендтнер.
Ответные матчи состоятся 30 августа.
Лига Европы. Квалификация
Генк – Брондбю – 5:2
Голы: Самата, 38, 55, 70, Троссард, 45 (пенальти), 90+1 – Хермансон, 47, Вилчек, 51
Олимпия – Спартак Тр – 0:2
Голы: Бакош, 23 (пенальти), Илич, 35 (автогол)
Партизан – Бешикташ – 1:1
Голм: Гомеш, 14 – Арслан, 15
Рапид – Стяуа – 2:0
Голы: Кнасмюлнер, 4, Соннляйтнер
Гент – Бордо – 0:0
Рейнджерс – Уфа – 1:0
Голы: Голдсон, 42
Русенборг – Шкендия – 3:1
Голы: Жебали, 11, Бендтнер, 15, Леви, 44 – Жуниор, 76