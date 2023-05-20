Игор Тудор в третий раз подряд выпустил украинца в стартовом составе. В середине первого тайма именно Малиновский фактически организовал первый гол в матче. Руслан отобрал мяч у соперника и роскошной передачей вывел на удар Жонатана Клоса. Француз, хоть и не без проблем, сумел переиграть голкипера хозяев поля и открыть счет.

Малиновский признал, что ему нужно время на адаптацию – Руслан очертил амбициозные цели Марселя и расхвалил конкурента

К слову, это первый ассист Малиновского после его перехода в Марсель. Также Руслан прервал серию без результативных действий, продолжавшейся более трех месяцев. После гола в ворота ПСЖ (8 февраля) наш земляк никак не мог записать свое имя в протокол.