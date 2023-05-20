Ігор Тудор втретє поспіль випустив українця у стартовому складі. В середині першого тайму саме Маліновський фактично організував перший гол у матчі. Руслан відібрав м'яч у суперника і розкішною передачею вивів на удар Жонатана Клоса. Француз, хоч і не без проблем, зумів переграти голкіпера господарів поля й відкрити рахунок.

Маліновський визнав, що йому потрібен час на адаптацію – Руслан окреслив амбітні цілі Марселя та розхвалив конкурента

До слова, це перший асист Маліновського після його переходу в Марсель. Також Руслан перервав серію без результативних дій, яка тривала понад три місяці. Після гола у ворота ПСЖ (8 лютого) наш земляк ніяк не міг записати своє ім'я у протокол.