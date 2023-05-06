Лига 1: Фонсека в напряженном матче проиграл тренеру-сенсации, Ницца одержала вторую победу подряд
Состоялись очередные матчи 34 тура чемпионата Франции. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".
Чемпионат Франции, 34 тур
Ницца – Ренн – 2:1
Голы: Лаборд, 50, Моффи, 72 – Буриго, 78
Реймс – Лилль – 1:0
Голы: Мунеци, 21
Ренн находится в кризисе и не имеет стабильности в результатах. Бретонцы перед стартом тура находились вне еврокубковой зоны. Ницца прервала свою неприятную серию без побед в прошлом туре, обыграв аутсайдера чемпионата Труа. Математически "орлята" не упустили шансов получить путевку в еврокубки, но для этого им нужно было обыгрывать Ренн и надеяться, что соперники потеряют очки. Со своей задачей команда Дигара справилась, а помогли это сделать голы Лаборда и Моффи.
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Лилль отправился в гости к Реймсу с надеждой взять три очка. Встреча сразу пошла не по сценарию команды Фонсеки. У шампаньцев в начале матча было несколько острых быстрых атак, которые едва остановили "доги". Но хозяева совершили ошибку в обороне и пропустили. После перерыва команда Фонсеки так и не смогла вырвать ничью против команды Стилла. Напомним, что Уилл Стилл возглавил Реймс по ходу сезона и поднял команду в первую десятку.
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