Руководство Дженоа нашло нового наставника для команды после ухода Альберто Джилардино.

В международную паузу "грифоны" остались без тренера, поскольку клуб покинул Альберто Джилардино. Как сообщает официальные соцсети Дженоа, новым наставником команды стал Патрик Виейра.

Украинец в Серии А официально остался без тренера

Пресс-служба не разгласила подробности контракта с французским специалистом. Впрочем, Фабрицио Романо отмечает, что контракт с Виейра рассчитан до 2026 года.

Ранее Патрик возглавлял Нью-Йорк Сити, Ниццу, Кристал Пэлас и Страсбур. Он оставался без работы с июля этого года. Француз имел блестящую карьеру игрока. Он известен своими выступлениями за Арсенал, Милан, Интер, Ювентус и сборную Франции, с которой получал титул ЧМ-98 и выигрывал Евро-2000.

Генуэзская команда занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 10 очков после 12 туров.

К слову, за Дженоа выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, который сейчас находится в лазарете из-за тяжелой травмы.