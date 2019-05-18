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Малиновский: Одно дело, когда с Шахтером выиграл 5-10 чемпионств, а Генк 4-й раз в истории победил

18 мая 10:31 142 Читати українською
Малиновский: Одно дело, когда с Шахтером выиграл 5-10 чемпионств, а Генк 4-й раз в истории победил
Руслан Малиновский / соцсети

Полузащитник Генка Руслан Малиновский рассказал, как команда отпраздновала первое с 2011 года чемпионство.

"Вчера для клуба и для города это было событие. Восемь лет не выигрывали чемпионство. Конечно, праздновали до трех часов утра на площади, много людей было.

Чемпионский матч Малиновского в видеообзоре Андерлехт – Генк – 1:1

Сегодня будет продолжение, сегодня будет автобус, большой праздник для всех болельщиков. Еще два дня будет продолжаться – тяжело представить все это. Одно дело, когда с Шахтером 5 или 10 раз выиграл чемпионство, а тут клуб в четвертый раз выиграл чемпионство и это большой праздник", – сказал Малиновский Футбол NEWS.

Малиновский с Генком стал чемпионом Бельгии за тур до конца первенства

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Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Шахтер Шахтер Бельгия
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