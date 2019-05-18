toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Маліновський: Одна справа, коли з Шахтарем виграв 5-10 чемпіонств, а Генк 4-й раз в історії переміг

18 травня 10:31 668 Читать на русском
Маліновський: Одна справа, коли з Шахтарем виграв 5-10 чемпіонств, а Генк 4-й раз в історії переміг
Руслан Маліновський / соцмережі

Півзахисник Генка Руслан Маліновський розповів, як команда відсвяткувала перше з 2011 року чемпіонство.

"Вчора для клубу і для міста це була подія. Вісім років не вигравали чемпіонство. Звичайно, святкували до третьої години ранку на площі, багато людей було.

Чемпіонський матч Маліновського у відеоогляді Андерлехт – Генк – 1:1

Сьогодні буде продовження, сьогодні буде автобус, велике свято для всіх уболівальників. Ще два дні триватиме – важко уявити все це. Одна справа, коли з Шахтарем 5 або 10 разів виграв чемпіонство, а тут клуб вчетверте виграв чемпіонство і це велике свято", – сказав Маліновський Футбол NEWS.

Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії за тур до кінця першості

blog_ava
Сімоне Індзагі погодився очолити Ювентус
12:26
4885
Теги
Шахтар Шахтар Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Бельгія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
    Україна — 08:004198 Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
19
год
:
25
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук