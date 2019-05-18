Маліновський: Одна справа, коли з Шахтарем виграв 5-10 чемпіонств, а Генк 4-й раз в історії переміг

Півзахисник Генка Руслан Маліновський розповів, як команда відсвяткувала перше з 2011 року чемпіонство.

"Вчора для клубу і для міста це була подія. Вісім років не вигравали чемпіонство. Звичайно, святкували до третьої години ранку на площі, багато людей було.

Чемпіонський матч Маліновського у відеоогляді Андерлехт – Генк – 1:1

Сьогодні буде продовження, сьогодні буде автобус, велике свято для всіх уболівальників. Ще два дні триватиме – важко уявити все це. Одна справа, коли з Шахтарем 5 або 10 разів виграв чемпіонство, а тут клуб вчетверте виграв чемпіонство і це велике свято", – сказав Маліновський Футбол NEWS.

Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії за тур до кінця першості