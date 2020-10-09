"Германия – это Германия. Серьезный соперник. То, что они не выиграли предыдущие матчи, ни о чем не говорит. У них будет повышена мотивация. Ожидается тяжелая игра. Разгром от Франции – неприятный результат, но для футболиста важно уметь переключаться, делать правильные выводы. Если удачно отыграем, матч с Францией забудется. Должны правильно отреагировать.

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Нужно лучше себя проявить индивидуально и командно, сыграть на своих сильных сторонах. Движение, борьба, стандарты, подбора – в этих компонентах нельзя уступить. Правильные перемещения с мячом и без него. Важно принимать правильные решения.

Хочется играть против сильнейших, чтобы видеть, в чем нужно совершенствоваться. На такие игры всегда двойная мотивация. Это не просто индивидуальная история, мы защищаем цвета страны. Не нужно делать выводы из предыдущих неудачных матчей. Мы ничего не потеряли. Мы вышли на чемпиона мира. Сейчас на втором месте в группе Лиги наций. Хотим заработать очки. Все в наших руках. Мы для того и вышли в лигу А в турнире, чтобы соревноваться с сильнейшими.

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У нас очень хороший коллектив. Каждый приезжает только с мыслью о победе, никто не думает даже о ничьей. Мы хотим держать высокую планку и двигаться только вверх, ни в коем случае не регрессировать. Завтра у нас очень серьезный тест. Постараемся как можно лучше его пройти.

В Германии играет мой одноклубник Робин Госенс. Интересно будет против него сыграть. У них опытная команда, их сила в командной игре и организованности. Кроос, можно многих называть. Есть молодые ребята, которые уже выступают на хорошем уровне. Выделять кого-то не хочу", – поделился Малиновский на предматчевой пресс-конференции.

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