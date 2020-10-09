"Німеччина – це Німеччина. Серйозний суперник. Те, що вони не виграли попередні матчі, ні про що не говорить. У них буде підвищена мотивація. Очікується важка гра. Розгром від Франції – неприємний результат, але для футболіста важливо вміти перемикатися, робити правильні висновки. Якщо вдало відіграємо, матч з Францією забудеться. Мусимо правильно відреагувати.

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Потрібно якнайкраще себе проявити індивідуально та командно, зіграти на своїх сильних сторонах. Рух, боротьба, стандарти, підбирання – в цих компонентах не можна поступитися. Правильні переміщення з м’ячем та без нього. Важливо приймати правильні рішення.

Хочеться грати проти найсильніших, щоб бачити, в чому потрібно вдосконалюватися. На такі ігри завжди подвійна мотивація. Це не просто індивідуальна історія, ми захищаємо кольори країни. Не потрібно робити висновки з попередніх невдалих матчів. Ми нічого не втратили. Ми вийшли на чемпіона світу. Зараз на другому місці в групі Ліги націй. Хочемо заробити очки. Все в наших руках. Ми для того й вийшли в лігу А в турнірі, щоб змагатися з найсильнішими.

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У нас дуже хороший колектив. Кожен приїжджає лише з думкою про перемогу, ніхто не думає навіть про нічию. Ми хочемо тримати високу планку і рухатися лише вверх, в жодному разі не регресувати. Завтра в нас дуже серйозний тест. Постараємося якнайкраще його пройти.

У Німеччині грає мій одноклубник Робін Госенс. Цікаво буде проти нього зіграти. У них досвідчена команда, їхня сила в командній грі та організованості. Кроос, можна багатьох називати. Є молоді хлопці, які вже виступають на хорошому рівні. Виділяти когось не хочу", – поділився Маліновський на передматчевій прес-конференції.

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