"Прежде всего – это Виталий Миколенко. У него есть сильные физические кондиции и это главная база. Евгений Макаренко – потому что он технично оснащен очень хорошо. Он очень хорошо играет головой, очень умный футболист. Даже когда я играл против него в Бельгии, он был одним из тех футболистов, против кого было чрезвычайно трудно играть.

Малиновский: В Серии А есть намного более сильные футболисты, чем Роналду

Роман Яремчук. Он уже сделал себе имя в Бельгии, однако нападающим в Италии очень трудно. После чемпионата Бельгии ты должен играть еще лучше. Тот уровень, который у тебя был в Бельгии – после перехода в Серию А этого недостаточно.

Относительно Цыганкова... Витя сильный футболист. Но те моменты, которые у него возникают... Травмы... Когда он в форме – он очень сильный футболист и очень востребован. Но когда ты играешь на серьезном уровне – ты должен быть всегда в тонусе. Ибо если выпадаешь хотя бы на неделю – потом трудно вернуться. И тренеру трудно ставить футболиста после травмы. Виктору нужно избавиться от этих проблем. Возможно это по молодости, возможно со временем они пройдут и он сможет играть в топ-клубе. Но во всем остальном – это футболист с огромным потенциалом", – сказал Малиновский в программе "Вацко LIVE".

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