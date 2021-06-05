"Самый сильный футболист, против которого я играл? Трудно сказать. Но это точно не Роналду. В Серии А есть намного более сильные футболисты, чем Криштиану.

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Я могу сказать, с кем сильнейшим я играл. Это Луис Муриель. Это невероятный футболист. Я думаю, что если бы у него что-то немного по-другому сложилось, то он играл бы в командах типа Барселоны и Реала.

Ну а кто все-таки сильнейший футболист, против которого я играл? Мне очень нравится Пётр Зелински из Наполи. Я думаю, это очень сильный футболист. Он мобильный, двуногий, техничный, делает очень хороший объем, чрезвычайно умный футболист. Очень трудно против него", – сказал Малиновский в программе "Вацко LIVE".

Напомним, Руслан перешел в Аталанту в июле 2019 года. В сезоне 2020/21 провел за итальянский клуб 43 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.

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