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Малиновский назвал одну из составляющих успеха сборной Шевченко

14:27 12 Читати українською
Малиновский назвал одну из составляющих успеха сборной Шевченко
Руслан Малиновский и Андрей Шевченко / УАФ

Полузащитник бергамской Аталанты Руслан Малиновский рассказал о стиле игры сборной Украины.

"Думаю, в сборной мы начали в тактическом плане выполнять очень много полезной работы без мяча. Почему некоторые матчи мы проводили очень хорошо в плане контроля мяча? Потому что была очень правильная работа без мяча – перемещение, открывание.

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Попав в Аталанту, я начал еще больше понимать эти детали. Шевченко всем говорит: как мяч принимать, какой должна быть начальная позиция, как ее нужно готовить. В Италии очень важно, как ты мяч принимаешь. Всегда надо искать свободное пространство", – сказал Малиновский в программе Цыганык Live.

Напомним, сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы с первого места, обойдя в своей группе сборные Португалии, Сербии и Люксембурга.

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