Коноплянка выделил лучших исполнителей штрафных в сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка, который сейчас защищает цвета донецкого Шахтера, назвал игроков, которые могут решить судьбу матча выстрелом со штрафного.

"В сборной штрафные хорошо выполняет Малиновский – у него замечательный, мощный удар. Если бы ему еще немного точности, то все... Я даже не знаю, кто мог бы быть тогда лучше него.

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Среди представителей Шахтера также много хороших исполнителей. Если левша – то Марлос. А с правой – Витя Коваленко", – цитирует Коноплянку официальный сайт донецкого клуба.

Напомним, Евгений начал свою профессиональную карьеру в Днепре в 2006 году. На клубном уровне успел поиграть также в Ла Лиге за Севилью и за Шальке в Бундеслиге. В начале сезона 2019/20 Коноплянка присоединился к Шахтеру, за который успел провести 22 поединка и отметиться 4 голами и 1 ассистом.

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