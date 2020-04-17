toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Коноплянка выделил лучших исполнителей штрафных в сборной Украины

12:14 80 Читати українською
Коноплянка выделил лучших исполнителей штрафных в сборной Украины
Евгений Коноплянка (в центре) / Твиттер Евгения Коноплянки

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка, который сейчас защищает цвета донецкого Шахтера, назвал игроков, которые могут решить судьбу матча выстрелом со штрафного.

"В сборной штрафные хорошо выполняет Малиновский – у него замечательный, мощный удар. Если бы ему еще немного точности, то все... Я даже не знаю, кто мог бы быть тогда лучше него.

"Хотел бы почувствовать связку с Месси": Коноплянка озвучил топ-3 команд, в которых мечтает сыграть

Среди представителей Шахтера также много хороших исполнителей. Если левша – то Марлос. А с правой – Витя Коваленко", – цитирует Коноплянку официальный сайт донецкого клуба.

Напомним, Евгений начал свою профессиональную карьеру в Днепре в 2006 году. На клубном уровне успел поиграть также в Ла Лиге за Севилью и за Шальке в Бундеслиге. В начале сезона 2019/20 Коноплянка присоединился к Шахтеру, за который успел провести 22 поединка и отметиться 4 голами и 1 ассистом.

Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав погано

blog_ava
"Они не засиделись, они полностью проворовались": Алиев готов возглавить УПЛ
08:54
198
Теги
Шахтер Шахтер Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Руслан Малиновский Руслан Малиновский Виктор Коваленко Виктор Коваленко Украина Украина
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
38
мин
Агробизнес
18:00
Минай
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук