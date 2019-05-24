Малиновский может заменить Диавара или Аллана в Наполи

Полузащитник Генка Руслан Малиновский все ближе к переходу в Наполи.

"Наполи хочет подписать одного или двух полузащитников. Один заменит Амаду Диавара, а второй нужен на случай возможной продажи Аллана. Наиболее обсуждаемые фамилии – Жордан Верету и Руслан Малиновский.

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Бенжамен Буриго из Ренна – не тот игрок, которого серьезно рассматривает Наполи", – сказал трансферный эксперт радио Rai Чиро Венерато в эфире CN24.

Добавим, что Малиновский в составе Генка провел 51 матч во всех турнирах, отметившись 16 голами и 16 ассистов.

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