Польша – Украина: поединок пройдет без зрителей

В Польше также запретили все массовые мероприятия, чтобы предотвратить распространение эпидемии коронавируса.

"Эпидемия коронавируса является реальной и глобальной угрозой. Всемирная организация здравоохранения предлагает принять радикальные меры для ограничения возможности распространения коронавируса. Именно поэтому мы тоже хотим предотвратить это.

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Наблюдая за всем вокруг, читая рекомендации ВОЗ, а также в дискуссиях с нашими партнерами, мы приняли решения, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Мы решили отменить все массовые мероприятия, детальное определение которых предусмотрено Законом", – цитирует премьер-министра Польши Матеуша Моравецки официальный сайт федерации футбола.

Отмечается, что это решение касается спаррингов сборной Польши против Финляндии и Украины, запланированных на 27 и 31 марта соответственно.

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